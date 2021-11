Vlahovic: “Stiamo lavorando per portare la Fiorentina in Europa. Questo gruppo lo merita, sarebbe un gran risultato per il club”

Al portale telegraf.rs ha parlato l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste alcune delle sue parole: “Lavoriamo tutti e vogliamo andare in Europa, perché la Fiorentina non ci gioca da molti anni e penso che sarebbe un grande risultato per il club. Credo che questo gruppo di giocatori e questo staff tecnico lo meritino e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

E sulla qualificazione al Mondiale raggiunto con la Serbia: “È stato davvero fantastico. Non ho ancora realizzato completamente, ma è una sensazione davvero incredibile. Andare a una grande competizione come il Mondiale, battere il Portogallo in casa… Quella è stata una finale per tutti noi e abbiamo ottenuto l’unico risultato possibile per raggiungere la qualificazione. Siamo solo all’inizio. Mi dispiacerebbe andare in Qatar e uscire ai gironi. Cercheremo di fare un grande risultato che piacerà alla nazione”.