MOENA – La Fiorentina ha fatto da pochi minuti il suo ingresso in campo per il secondo allenamento di giornata. Rispetto alla seduta di questa mattina, è da segnalare il ritorno in gruppo di Dusan Vlahovic e di Youssef Maleh. Assenti Dimo Krastev (per lui leggero affaticamento muscolare, è in piscina) e José Maria Callejon, mentre per il momento è in campo con i propri compagni di squadra Cristiano Biraghi.