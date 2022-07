Vlahovic: “Tra Firenze e Torino ho capito che abbiamo una grande fortuna a vivere e giocare in Italia. Avevo tante offerte ma…”

L’ex attaccante della Fiorentina, ora alla Juventus, Dusan Vlahovic, ha rilasciato un’intervista stamani a La Gazzetta dello Sport e a Tuttosport.

Fino a questo momento, in Italia ha giocato in due città: “Tra Firenze e Torino che cosa ho capito dell’Italia? Ne parlavo proprio pochi giorni fa con i compagni. A vivere in Italia e giocare qui abbiamo una grande fortuna. Sono innamorato di questo paese”.

Vlahovic lo scorso gennaio, quando ha lasciato la Fiorentina, aveva ricevuto tante offerte, ma per lui “non è stata una scelta difficile perché la Juve è una società gloriosa, molto vicina al mio modo di lavorare: combattere, non mollare mai fino alla fine, credere anche quando sembra che tutto sia perduto è la mia filosofia e pure quella del club, sappiamo tutti che cosa rappresenta la Juve in Italia, per me è un piacere e un onore difendere questi colori”.