Vlahovic in uscita: tra i paletti della Fiorentina e una nuova proposta che arriva dalla Serie A

Uno per tutti, tutti per Dusan Vlahovic. Il giovane giocatore serbo è richiesto in Italia e in Europa, ma la Fiorentina ha messo subito i paletti: solo prestito, no alla cessione definitiva.

Infatti, al Lipsia è stata chiusa la porta in faccia, mentre resta aperta quella dell’Hellas Verona di Juric. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb però, nella trattativa si sarebbe inserito anche il Parma del DS Marcello Carli che, dopo due cessioni eccellenti, vorrebbe portare nella rosa ducale un giocatore di spessore.

Vedremo che succederà da qui alla fine del mercato, intanto tutti bussano alla porta viola ma la dirigenza temporeggia aspettando di capire chi sarà il prossimo attaccante della Fiorentina.