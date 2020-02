Vlahovic: “Troppe volte sono stato male interpretato. E allora cambio la mia esultanza e quando scaraventerò il pallone in rete…”

L’esultanza fatta vedere domenica scorsa dall’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, dopo il primo gol realizzato contro la Sampdoria, ha fatto arrabbiare sia i sostenitori blucerchiati che il suo allenatore, Giuseppe Iachini. E così, l’attaccante serbo non la ripeterà più: “Ho deciso che lo cambierò visto che era stato male interpretato anche quando avevo segnato contro il Napoli e contro l’Inter – ha detto Vlahovic a La Gazzetta dello Sport – Voglio solo ribadire che non ho mai avuto l’intenzione di offendere i tifosi avversari. I tifosi sono la vita per noi calciatori. Come festeggerò la prossima volta? Ho già deciso. Lo vedrete quando scaraventerò in rete il prossimo pallone”.