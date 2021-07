Si era avvicinato anche a Dusan Vlahovic il Tottenham, guidato ora da dirigente dall’ex bianconero Paratici ma il prezzo fatto dalla Fiorentina dev’essere un po’ troppo alto per i londinesi, tant’è che secondo AS gli Spurs sarebbero orientati su Haris Seferovic, calciatore portato a Firenze da Corvino proprio come Vlahovic. Il costo dello svizzero, in forza al Benfica, reduce da un ottimo Europeo, si aggira sui 25 milioni di euro.