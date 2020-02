Vlahovic: “Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan” FOTO

Da investitura come “nuovo Zlatan” a l’incrocio diretto con il suo idolo: ieri sera Dusan Vlahovic ha ammirato da vicino quello che per quasi tutti i balcanici è un vero e proprio punto di riferimento. E il giovane attaccante della Fiorentina ci ha scherzato su, postando una foto nella quale guarda ammirato il calciatore del Milan:

You need to find someone to look at you in the same way that i look at Zlatan 🍼 @Ibra_official Dream pic.twitter.com/x7wJraZsC6

— vlahovicd (@vlahovicdusan9) February 23, 2020