Vlahovic, tutto è deciso. Sarà il punto fermo della prossima Fiorentina

Dopo i 21 gol realizzati nella scorsa stagione, i riflettori del mercato si sono accesi su Dusan Vlahovic; com’era naturale che fosse, aggiungiamo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il numero 9 classe 2000 vestirà la maglia della Fiorentina anche il prossimo campionato. Rinnovo o non rinnovo, il centravanti serbo sarà nuovamente il punto di riferimento offensivo anche per la stagione 2021/22. Il 9 luglio Vlahovic sarà al primo raduno viola. Per quanto riguarda il contratto, le trattative proseguono serrate.