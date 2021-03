Vlahovic: “Un gol che mi fa contento e una vittoria fondamentale. Grazie ai giocatori più anziani perché…”

Vittoria importante della Serbia contro l’Irlanda (3-2) in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è andato a segno realizzando il gol del momentaneo 1-1.

“E’ una vittoria fondamentale per noi – ha detto lo stesso Vlahovic – È certo che i giocatori più anziani mi hanno aiutato nell’integrarmi al meglio in questa Nazionale. Sono contento per il gol, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Spero che ci ripeteremo contro il Portogallo”.

Serbia e Portogallo, per la cronaca, scenderanno in campo sabato prossimo: inizio del match previsto per le 20.45.