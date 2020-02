Vlahovic: “Un nuovo contratto? Ho una grande voglia di restare ancora con la Fiorentina e se la società vuole…”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, dopo i due gol segnati a Genova ha detto: “Non ho avuto paura sul rigore, ho tirato forte e ho visto che la palla è entrata dentro. Una dedica per questa doppietta? E’ per i tifosi, per la città, per Firenze, per tutta la famiglia Commisso. Questo è il campo più difficile dove giocare, per la carica, per l’atmosfera. Avevo una voglia incredibile di realizzare una tripletta e portare il pallone a casa, ma l’importante non è chi segna, ma vincere. Ho una grande voglia, mi sento benissimo, mi trovo benissimo in questa città. Sono contento di essere alla Fiorentina e sto alle decisioni della società. La Primavera? Se la prima squadra mi lascia andare sarò lieto di aiutare la squadra di Bigica nel match di Coppa Italia contro la Juventus“.