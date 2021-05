Vlahovic, una prodezza vanificata dal fuorigioco. Tutta l’ingenuità di Milenkovic, ma ci vuole il VAR per notarla

Fiorentina-Napoli penultima gara di questo campionato di Serie A è stata diretta dal palermitano Rosario Abisso, assistenti Tegoni e Mondin, sala VAR affidata a Chiffi.

Sarà per il 6 a 0 che i viola subirono nella partita di andata ma la gara appare subito nervosa. Al 13′ Vlahovic va in rete: bravo il primo assistente Tegoni a segnalare offside. Al 21′ prima ammonizione dell’incontro per Rrahmani falloso su Ribery. Dieci minuti più tardi tocca a Milenkovic a finire sul taccuino per un fallo su Insigne al limite dell’area gigliata. Prima del riposo ammonizione anche per il francese Ribery che scalcia Fabian Ruiz.

Passiamo alla ripresa e subito al 49′ ammonizione per Caceres, troppo plateali le sue proteste. Al 52′ cartellino giallo sventolato per Hysay che trattiene per la maglia Ribery. Nella circostanza però Abisso viene richiamato dalla sala VAR per una trattenuta in area viola, per altro nemmeno necessaria, di Milenkovic su Rrahmani. L’arbitro rivede le immagini ed opta per la massima punizione: nell’occasione ingenuo il numero 4 viola, perché questi rigori, con le riprese TV, vengono sanzionati. Al 61′ ammonizione a Castrovilli per un’entrata su Di Lorenzo. Al 79′ giallo anche per capitan Pezzella che atterra Osimhen. Due provvedimenti disciplinari anche per le panchine, rosso a Dragowski per proteste al 56′ e giallo a Contini del Napoli che in occasione della seconda rete partenopea invade il terreno di gioco.

Appena sufficiente la direzione di Abisso, aiutato però dal VAR nell’unico episodio importante, quello del calcio di rigore.