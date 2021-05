Vlahovic: Un’offerta d’oro della Fiorentina, Commisso lavora col serbo. Una clausola sullo sfondo

La sfida principale di Rocco Commisso è quella di riuscire a blindare Dusan Vlahovic. Trattenere alla Fiorentina il serbo è il suo obiettivo più importante.

Come fare? Prolungandogli l’attuale contratto (con scadenza 2023) e prevedendo un sostanziale adeguamento economico in grado di proiettarlo al livello dei top player della squadra; questa è la strada più efficace per misurare, fin da subito, il nuovo progetto sportivo.

Il patron, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sta lavorando col serbo, magari sfruttando anche l’idea di una possibile clausola rescissoria come escogitò lo stesso Pradè in passato per Vecino.