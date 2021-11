Vlahovic via a gennaio? Serve un’offerta alla Fiorentina spaziale e si deve verificare anche un’altra condizione molto difficile

Ma Dusan Vlahovic potrebbe andarsene dalla Fiorentina già a gennaio? Secondo La Nazione è difficile che questo possa accadere, perché il club dovrebbe ricevere un’offerta “spaziale” (almeno 70 milioni) e dovrebbe riuscire nel contempo a trovare un sostituto all’altezza (più un giocatore che si giochi il posto con lui).

Insomma, la strada è in salita in questo senso, anche se a giugno Dusan si avvicinerà all’anno dello svincolo e il valore del suo cartellino si abbasserà di conseguenza, in modo probabilmente inverso alle commissioni di chi lo gestisce.