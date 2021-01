Vlahovic: “Voglio crescere e diventare un grande giocatore come desiderano tutti. Per il rinnovo non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta ma…”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che proprio oggi spegne 21 candeline, è stato intervistato per l’occasione da Sky Sport: “Ho fame, voglio crescere, fare il meglio e diventare un grande giocatore come desiderano tutti. Contro l’Inter abbiamo giocato bene, però quando sono entrato io sbagliando quel gol sul 3-2 e ho passato due o tre giorni un po’ così. Purtroppo succede. Devo tanto a mister Prandelli, non posso descriverlo a parole perché ha puntato tanto su di me. Io vorrei lavorare ancora di più per ripagare la sua fiducia. Quando ho fatto gol mi è venuta voglia di abbracciarlo per fargli capire quanto gli sono grato. Il mio futuro? Sono un giocatore della Fiorentina e penso solo alla Fiorentina. Per il rinnovo credo che stiano parlando con i miei agenti, però non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma Firenze mi piace”.

