Vlahovic: “Vorrei diventare un calciatore importante nella storia della Fiorentina. Giocare con Ibrahimovic? Sì, se decide di vestire la maglia viola”

Un giocatore su cui la Fiorentina punta molto è Dusan Vlahovic. Il centravanti viola vede un futuro dipinto di questo colore davanti a sé: “Sono molto legato a Firenze – ha detto a Calciomercato.com – La città è bellissima e i tifosi mi hanno accolto benissimo. Mi piacerebbe diventare un calciatore importante nella storia di questo importante club”.

Sempre Vlahovic a Tuttomercatoweb ha aggiunto su Commisso: “Rocco e la sua famiglia, prima di tutto, hanno mostrato sin da subito di essere persone straordinarie, un’ulteriore prova ne è anche l’iniziativa “Forza e Cuore” per raccogliere fondi per gli ospedali di Firenze. Ci hanno dimostrato un affetto e una vicinanza incredibili, anche in questi giorni in cui le cose sono molto complicate per tutti. Sono sicuro che il sogno di Rocco sia di vincere qualcosa di importante e di riportare la Fiorentina in alto, posso assicurare che per tutti noi è lo stesso, e che sono pronto a dare il massimo per questa società e per il nostro presidente e i nostri tifosi. Giocare insieme ad Ibrahimovic? E’ il mio idolo da sempre. Giocare contro di lui è stata un’emozione straordinaria. Sarà difficile riuscire a giocarci al suo fianco io ho la maglia Viola e qui mi sento a casa, a meno che lui decida di unirsi alla famiglia viola”.