“Ma Commisso non poteva aspettare a dire che Vlahovic non vuole rinnovare? La Fiorentina stava andando benissimo, adesso c’è casino”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore e allenatore Alessio Tacchinardi. Queste le sue parole sulle vicende in casa Fiorentina che hanno coinvolto Dusan Vlahovic:

“Ma era proprio necessario che Commisso dicesse un mese fa che Vlahovic non vuole rinnovare? Non sapeva che poteva succedere quello che sta succedendo? Il ragazzo adesso è sotto pressione e ogni cosa che sbaglia gli diranno di tutto. La squadra di Italiano stava andando benissimo, non c’era bisogno di fare questo casino. Il presidente viola doveva aspettare fine anno”.