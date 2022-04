Voci di mercato vorrebbero Marcos Senesi in Italia. Stavolta però non c’entra niente la Fiorentina, bensì la Nazionale di Mancini

Vi abbiamo più volte parlato di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord che in Serie A riscuote l’interesse di molti club. Da qualche anno ormai anche la Fiorentina monitora con interesse il difensore mancino, ma secondo quanto riporta Serie A News, stavolta il club viola non c’entra niente.

Il classe ’97 potrebbe essere infatti un futuro rinforzo della Nazionale di Roberto Mancini. Senesi è in possesso del passaporto italiano e considerando che fino ad ora non ha mai esordito con la Nazionale argentina, potrebbe essere convocabile per i prossimi impegni azzurri. Singolare che la prossima sfida in programma per gli Azzurri reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar sia proprio contro l’Argentina il prossimo 1 giugno.