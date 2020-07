Voglia di bomber per la Fiorentina: 70 milioni per convincere Cairo. L’ultimatum dal Borussia Monchengladbach

Cercasi bomber. Sul mercato questo è un obiettivo primario per la Fiorentina. La Nazione scrive che l’attenzione è ancora rivolta ad Andrea Belotti per il quale il club viola si era già mosso sia con il giocatore che con Cairo (ovvero il Torino). E resta proprio da convincere il proprietario granata, perché il giocatore potrebbe essere propenso a venire a giocare in riva all’Arno. La strategia per farlo è una e una sola: mettergli sul piatto 70 milioni di euro, ovvero la cifra che Cairo considera giusta per liberare il proprio centravanti.

Altro nome in gioco è quello di Mandzukic che è un free agent dopo aver chiuso l’esperienza in Qatar. C’è poi Thuram, impegnato nel campionato tedesco con il Borussia Monchengladbach. I tedeschi vorrebbero, si legge ancora, che la Fiorentina ufficializzasse a breve la proposta d’acquisto oppure lasciasse libero il tavolo per altre trattative.