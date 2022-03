Voglia di Cabral. Dentro nel derby dell’Appennino

Il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, non stava bene, per questo motivo, a partita in corso, Italiano ha messo in campo al posto di Piatek, Gonzalez, facendogli fare da ‘falso nueve’.

Ma il brasiliano, secondo quanto scritto quest’oggi da La Nazione, potrebbe avere una chance importante già il prossimo weekend nel derby dell’Appennino con il Bologna che andrà in scena al Franchi all’ora di pranzo.

Nessuna bocciatura dunque per l’ex Basilea che invece potrebbe alternarsi ancora di più con Piatek e iniziare a giocarsi spazi importanti nella corsa ad una maglia da titolare.