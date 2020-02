A Firenze c’è voglia di tridente. E’ quello che emerge ascoltando l’opinione di alcuni tifosi, oppure semplicemente leggendo i commenti degli utenti del nostro sito. Eppure, Iachini questa voglia sembra proprio non avercela. Tanto che anche oggi, a poche ore dalla sfida con la Sampdoria, il ballottaggio è sempre lo stesso: Cutrone o Vlahovic, per affiancare Chiesa? Eppure a tanti piacerebbe vedere una Fiorentina spavalda, che si presenta a Genova con tre punte per vincere la partita. Soprattutto, a tanti piacerebbe vedere Chiesa nel suo ruolo naturale, esterno di centrocampo, o quantomeno a destra nel tridente offensivo. Una soluzione che tra l’altro permetterebbe a Vlahovic e Cutrone di giocare insieme, oppure di inserire Sottil. Il ragazzo rende poco quando entra dalla panchina, ma chissà che non possa riservare sorprese qualora fosse schierato dal primo minuto, specialmente fuori casa quando in teoria ci sono più spazi a disposizione. Per adesso però tutto ciò rimane solo un’idea, una teoria, perché nella pratica Iachini continua a preferire il tandem d’attacco, una soluzione che finora non ha portato grandi frutti. Speriamo di essere smentiti oggi pomeriggio.