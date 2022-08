‘Voglio chiudere la carriera alla Fiorentina, pronto a rinnovare in bianco’. Biraghi ed un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni. La situazione del capitano viola

Dopo aver incassato il rifiuto di Alex Moreno del Betis Siviglia, il Nottingham Forest si è fatto vivo con vigore per il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Il classe ’92 è un calciatore che ha già fatto esperienza all’estero, avendo militato nel Granada, ed ora è la Premier League a reclamarlo. Il terzino lombardo oggi è saldamente un titolare della Fiorentina, ed uno degli inamovibili nell’undici di Italiano. Biraghi incedibile? Nel calcio di oggi non è intoccabile neppure Messi, le avventure possono finire da un giorno all’altro.

Appena quattro mesi fa però il difensore scuola Inter ha manifestato la chiara volontà di proseguire il percorso a Firenze con parole molto chiare: “Potrei rinnovare in bianco e ai dirigenti con i quali ho un bellissimo rapporto direi: «Mettete voi le cifre”. Finché potrò dare il massimo per questa squadra e questa gente io ci sarò e non mi tirerò mai indietro». Il calciatore della nazionale italiana ha confermato il proprio amore per la maglia viola ed oggi la sua permanenza non appare in discussione. Frasi che spesso possono lasciare il tempo che trovano, ma eloquenti. Il contratto del calciatore con la Fiorentina scadrà nel 2024 e le parti potrebbero presto confrontarsi per il rinnovo.

L’offerta di 6 milioni del Forest non è ritenuta sufficiente, e il calciatore non è propenso ad oggi a spostarsi in Gran Bretagna. Certamente, se la proposta della neopromossa inglese dovesse alzarsi, tutto potrebbe cambiare, con la Fiorentina che tornerebbe sul mercato per acquistare un titolare nel ruolo. Le tempistiche sono sicuramente delicate: il campionato inizia tra 5 giorni e il Playoff di Conference League è tra 9 giorni appena. Riflettori improvvisamente accesi sul futuro di Biraghi, situazione che sarà da monitorare con attenzione nelle prossime settimane. Al momento il calciatore resta saldamente alla Fiorentina, ma sono attesi sviluppi significativi in un senso od un altro.