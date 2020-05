“Volete far piangere un bambino del Torino? Ditegli che Belotti andrà via”. Le parole di Commisso su di lui

L’argomento Andrea Belotti è davvero molto delicato, almeno guardando in casa Torino. Per farvi capire meglio quello che intendiamo basta leggere quello che è stato scritto appena stamani su Tuttosport: “Volete far piangere un bambino del Toro? Ci riuscireste in un secondo: ditegli che Belotti andrà via e le lacrime inonderebbero subito il suo mondo costruito con i mattoncini Lego della speranza e dell’innocenza”.

Sullo stesso giornale si legge anche che alla schiera di coloro i quali hanno fatto sondaggi per l’attaccante, dobbiamo aggiungere la Fiorentina. Il presidente viola, Rocco Commisso, nelle ultime ore ha anche parlato di lui: “Per acquistare giocatori importanti come lui dovremmo aumentare il fatturato” questo il concetto espresso dal numero uno gigliato.