Volti freschi in partenza per Moena. Da Amatucci a Gentile, ecco tutti i giovani premiati da Italiano per il ritiro

No, non sarò qui a dirvi che diventeranno dei campioni. Nemmeno che conquisteranno un posto in rosa dopo aver destato un’ottima impressione in ritiro. Troppe le variabili e le incognite per potersi oggi esprimere. La qualità però è evidente e non c’è dubbio che i 6 volti più giovani della Fiorentina a Moena sono di calciatori interessanti, meritevoli di attenzione. Come ha detto di recente Pradè, la via della continuità tra settore giovanile e prima squadra vuole essere uno stimolo per i ragazzi del vivaio viola.

Mister Italiano ha scelto la via della continuità con Krastev, che aveva già preso parte alla preparazione nella passata estate. Il 2003 bulgaro, arrivato grazie a Pantaleo Corvino, è un calciatore di grande fisicità ed intelligenza tattica. Cresciuto come mediano, Krastev ormai gioca stabilmente da difensore centrale, sia come perno di un reparto a tre che in una linea a 4 uomini. E’ la prima volta di Davide Gentile, terzino di grande spinta, nato addirittura nel dicembre 2003. Prelevato dal Benevento, il giovane cursore è un elemento molto propositivo sulla fascia, perfettamente in grado di ricoprire la posizione di terzino ma anche quella di tornante. Grande corsa, buona tecnica, Gentile è un laterale intraprendente e che certamente ben si sposa con i dettami del calcio di Italiano.

I giovanissimi 2004

Sono invece classe 2004 Costantino Favasuli e Lorenzo Amatucci. I due calciatori, da tempo nel vivaio viola, hanno bruciato le tappe e dimostrato di meritare attenzione e fiducia da parte di Aquilani e poi di Italiano. Amatucci è reduce da un’eccellente stagione, culminata con l’argento ai Giochi del Mediterraneo con l’Italia Under 18. Il ragazzo toscano è bravissimo nella gestione della palla, rapido di testa e di gamba. Nonostante un fisico minuto, è estremamente abile nella lettura delle situazioni in campo e questo gli permette di essere elemento prezioso anche in fase di non possesso. Autentico jolly invece Favasuli, impiegato da quinto a sinistra, terzino, ala, e talvolta anche mezzala. Grintoso, di grande temperamento e fisicamente inesauribile.

Gli attaccanti forgiati da Aquilani

Ha già debuttato in Serie A Filippo Distefano, che Italiano ha premiato contro la Sampdoria nella passata stagione. Attaccante versatile, Distefano ha giocato sia da seconda punta che da esterno d’attacco, talvolta anche da trequartista puro. Velocissimo, tecnico, Distefano è un altro giocatore molto adatto alla filosofia della Fiorentina vista nell’arco dell’annata 2021-2022. Anche Eljon Toci si metterà al servizio di Italiano. Dopo 15 reti totali in stagione, ecco che arriva la ricompensa per la punta albanese. Calciatore intelligente, bravo a lavorare di sponda e per la squadra, Toci dispone di buon fisico e colpi notevoli sotto porta. Stabilmente convocato in Nazionale, sarà sicuramente il leader della Primavera nella stagione in arrivo; nel frattempo il ragazzone nato a Diber potrà prendere confidenza con gli schemi di Italiano.