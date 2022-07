“Voto al mercato della Fiorentina? Molto dipende da Milenkovic. Non so come faccia Belotti ad essere senza squadra”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto su TMW Radio parlando del mercato della Fiorentina: “Mercato buono, è vero che comunque manca qualche tassello. Non è una cosa da poco. Voto? Diciamo che molto dipende da cosa deciderà di fare Nikola Milenkovic, anche lui è un tassello fondamentale”.

Sull’attaccante Andrea Belotti e sulla sua passata vicinanza ai club italiani, aggiunge: “Non mi capacito di come sia rimasto senza squadra. Il gioco di svincolarsi volontariamente, evidentemente, non funziona troppo. Per me poteva rimanere a Torino per chiuderci la cariera, o quantomeno continuare in Italia: le offerte le aveva”.