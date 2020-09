Vrenna: “Vlahovic sarebbe un bel colpo per il Crotone, ma l’attaccante della Fiorentina…”

A Sky Sport, Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone neo promosso in serie A, ha parlato della possibilità di vedere Vlahovic in Calabria per la prossima stagione: “L’attaccante serbo della Fiorentina è un profilo abbastanza alto per il Crotone, ha già dimostrato di poter stare ad alti livelli. Non lo pongo come obiettivo, ma sarebbe un bel colpo”.

0 0 vote Article Rating