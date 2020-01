Vuturo a FN: “Assurdo criticare Commisso dopo anni di nulla cosmico. STADIO? La Mercafir è una fregatura, facciamolo a Campi… e abbattiamo il Franchi!”

I risultati non arrivano, la Fiorentina boccheggia nelle zone oscure della classifica e l’opinione pubblica comincia a mormorare. Anche nei confronti di Rocco Commisso, che stando ad alcuni commenti arrivati sul nostro sito non sembra godere della fiducia di tutti. Di questo, ma anche del tema stadio, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con lo storico tifoso viola Pietro Vuturo:

Si cominciano già a sentire le prime critiche nei confronti di Commisso, accusato da qualcuno di parlare tanto e agire poco. Lei cosa ne pensa?

“Io mi meraviglio che dopo anni di nulla cosmico, di prese di giro, di distanza della proprietà, qualcuno possa contestare Commisso. Quest’uomo viene ogni volta dall’America (non da Casette d’Ete) con l’obiettivo di mettere ordine e intervenire personalmente su tutti i fronti. Vuole fare le cose concrete e le farà, a partire dal mercato. Certo ora non sarà facilissimo, perché la sessione di Gennaio è sempre molto complicata, ma questo sarà compito anche di Pradè. Inoltre Commisso parlerà con chi di dovere, giocatori e dirigenti, per cominciare già da ora a mettere le basi per costruire la squadra dell’anno prossimo”.

Tra le tante questioni di cui il presidente deve occuparsi, c’è sicuramente quella relativa allo stadio. Qual è la sua opinione in merito?

“Bisogna fare una premessa: su questo tema sono state dette per anni cose inesatte. Tra di esse, il fatto che la Mercafir possa essere una soluzione. Ma come si fa a dirlo? Lì è ancora tutto in alto mare, perché ci sono problemi con la viabilità, con i prezzi del terreno e soprattutto con lo spostamento del mercato ortofrutticolo. Se bisogna fare lo stadio, allora facciamolo a Campi dove c’è un terreno già pronto. Inoltre, se la nuova casa della Fiorentina fosse costruita in quella zona sarebbe anche più accessibile e funzionale per i tifosi. Riguardo al Franchi, rimango basito di come non si possa abbatterlo rimuovendo così tutti i problemi relativi a cosa farne quando la Fiorentina non ci giocherà più. Sono stati demoliti stadi storici, primo tra tutti Wembley, non vedo perché non si possa farlo con quello di Firenze. In ogni caso, spero che Barone e Commisso siano furbi e non si facciano abbindolare, perché in queste cose entra sempre di mezzo la politica e personalmente penso che la Mercafir sia soltanto una questione di questo tipo”.