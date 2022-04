Walace: “Finalmente ho segnato il mio primo gol con l’Udinese. Con la Fiorentina non eravamo in vacanza”

Il centrocampista dell’Udinese Walace, che ha segnato il suo primo gol con i friulani nella partita di oggi contro la Fiorentina, ha parlato così a DAZN a fine partita: “Mi mancava solo il gol, dopo due o tre anni che sono qua… Finalmente è arrivato. Non eravamo al ‘Franchi’ in vacanza, il campionato non è finito e dobbiamo pensare partita dopo partita. La sconfitta con la Salernitana ci ha svegliato”.

Poi aggiunge: “La prossima contro l’Inter è difficile, ora riposiamo e da domani ci pensiamo. Dedico il gol a mio figlio”.