Weekend da dimenticare in casa viola. Tre sconfitte per la Fiorentina di Commisso.

Si è da poco conclusa la partita della Fiorentina Primavera che si è dovuta arrendere alla Roma di Alberto De Rossi. Sconfitta al Franchi per 2 a 3. Una vittoria e due sconfitte dunque per i ragazzi di Alberto Aquilani che rimangono fermi a 3 punti in classifica. Andando a ritroso, non è andata meglio alla Fiorentina Femminile di Cincotta, sconfitto ieri per 3 a 1 dal Sassuolo. Per ultima invece la figuraccia della squadra di Iachini di venerdì sera. Il 2 a 1 inflitto dalla Sampdoria sottolinea come questo weekend debba esser presto dimenticato da Rocco Commisso e da tutta la Fiorentina.

