Weiss: “Ritiro a Moena? A metà marzo ci sarà un sopralluogo dello staff di Fiorentina e ipotizzeremo i vari scenari”

A Radio Bruno, il Direttore APT Val di Fassa Andrea Weiss ha parlato delle possibilità del prossimo ritiro a Moena: “Abbiamo rinviato all’estate prossima il ritiro che era previsto nel 2020. Ci auguriamo di avere la condizione per ospitare la squadra e accogliere i tifosi viola, sarebbe una bella cosa che fa parte del progetto del ritiro. La programmazione non è un termine idoneo ai tempi in cui stiamo vivendo, non possiamo trattare dei percorsi definitivi per il futuro. A metà marzo ci sarà un sopralluogo dello staff di Fiorentina e ipotizzeremo scenari per la presenza solamente della squadra, ma anche uno scenario che vede coinvolti i tifosi. I rapporti con la Fiorentina sono buoni, molto cordiali, anche se in questo periodo non abbiamo tante relazione essendoci preclusa la mobilità”.