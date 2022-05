Włodarczyk: “La Fiorentina potrà riscattare Piatek fino al 30 giugno. Per l’attaccante polacco non è una situazione favorevole, perché…”

Il giornalista polacco ed esperto di mercato Tomasz Włodarczyk ha parlato al canale You Tube del sito meczyki.pl del futuro alla Fiorentina di Krzysztof Piatek. Queste le sue parole sull’attaccante di proprietà dell’Herta Berlino:

“Non è un segreto che ci sia una clausola nel contratto tra Hertha e Fiorentina che per 15 milioni di euro Krzysztof Piątek potrà unirsi definitivamente al club viola. Non è ancora noto quale decisione prenderà la società fiorentina, ma è interessante notare che questa clausola è valida fino alla fine di giugno. La Fiorentina dunque ha molto tempo per analizzare e eventualmente cercare altri attaccanti, parlando con loro tenendo in stand-by il polacco. Se queste discussioni fallissero fallisce, potrebbero opzionare l’acquisto di Piatek. Questa non è una situazione favorevole per l’attaccante, perché potrebbe conoscere la decisione sul suo futuro anche il 30 giugno”