Yuran: “Se provo pena per Kokorin? E’ un uomo, mica un ragazzino. Avrebbe potuto realizzarsi e invece…”

La Fiorentina ha prestato Aleksandr Kokorin all’Aris Limassol. A Cipro, l’attaccante si giocherà le proprie carte nel corso di questa stagione.

Nonostante tutto però è un giocatore che continua a far discutere in Russia: “Se provo pena per lui? E’ un uomo che ha scelto la propria strada – le parole sono dell’ex tecnico del Khimki, Sergey Yuran, che ha parlato con RB Sport – non è un ragazzino, ma un adulto. Non sarebbe mai venuto al Khimki per l’ingaggio che avremmo potuto garantirgli, quindi non c’è bisogno di ritornare su questo argomento”.

Poi ha aggiunto: “La valutazione della carriera di Sasha è al di sotto della media, avrebbe potuto realizzarsi meglio, fare molto di più. Bisognerebbe chiedergli che cosa ha messo sempre in primo piano: i soldi o il calcio?”.