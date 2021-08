Zaccagni, la ragazza dalle belle ciglia. Fiorentina o Napoli? No, ancora Verona

Zaccagni, la ragazza dalle belle ciglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia. Secondo quanto scrive stamattina il Corriere dello Sport infatti, l’Hellas Verona ha intenzione di mettere il giocatore al centro del progetto tecnico di Di Francesco. Questo perchè al club di Setti non è ancora arrivata un’offerta consona per far partire il centrocampista. Su Zaccagni negli scorsi mesi si è parlato di un interesse anche della Fiorentina, oltre che di Napoli e Milan, ma ad oggi non ci sono offerte concrete. Così il Verona sta studiando la possibilità di prolungare l’accordo con il centrocampista attualmente in scadenza nel 2022.