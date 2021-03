Zaccheroni: “Prima di arrivare al Milan deve far qualche partita in più. La Fiorentina non lo regala e i soldi devono esser spesi bene. Deve fare uno step in più”

L’ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni è intervenuto su PianetaMilan parlando di Vlahovic: “Non è una certezza. Ha un fisico straordinario, ha qualità davvero importanti, però deve ancora migliorare. Vlahovic ha fatto benissimo le ultime partite. Prima di arrivare al Milan bisogna fare di più di qualche partita. Se il Milan va a prendere un attaccante titolare, prende un centravanti che ha fatto 15 gol nelle due annate precedenti. Vlahovic non li ha fatti. In ogni lo sto seguendo: lui è molto interessante. Deve diventare un po’ più dinamico in area di rigore. Non deve aspettare la palla, ma capire prima dove può arrivare la sfera. Si può puntare su di lui, ma se vuoi essere competitivo per lo scudetto partire con Vlahovic è presto, anche perchè la Fiorentina non lo regala. I soldi devono essere spesi bene. Il Milan a certe cifre non può scommettere. Vlahovic deve fare uno step in più”.