Zampa: “La Fiorentina non vive un bel periodo, ma la Roma deve giocare con intensità”

Lo storico telecronista e tifoso della Roma, Carlo Zampa è intervenuto a NSL Radio TV parlando di Fiorentina-Roma di domani: “Le insidie della sfida contro la Fiorentina riguardano l’atteggiamento della Roma, deve giocare a ritmi elevati e con grande intensità perché ha grandi qualità. Non puoi permetterti di giocare il primo tempo che abbiamo visto contro la Spal. L’obiettivo di Fonseca è quello di far affrontare alla squadra tutte le partite con la stessa fame. La Roma deve imporre il proprio gioco fin dal primo tempo, così da mettere in difficoltà una squadra che non vive un buon periodo.”