Zamparini: “Prandelli stressato? A me stressa stare fuori. Non puoi far allenare qualcuno che non sia un generale”

Il noto dirigente sportivo ed ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è intervenuto a Radio CRC parlando anche delle dimissioni di Mister Cesare Prandelli: “Stressato? Io amo talmente il calcio che mi stressa starne fuori. Per un allenatore è diverso, è un impegno molto difficile a livello mentale. Non puoi andare in depressione, devi avere una forza da leoni”.

E ha aggiunto: “Si deve imparare da Mihajlovic, è un vero condottiero. Non puoi mettere ad allenare qualcuno che non sia un generale. Mihajlovic ne ha passate tante, ma è sempre lì a guidare la squadra con carattere”.