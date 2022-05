Zampata decisiva per l’Europa?

Tre punti che a questo punto della stagione valgono doppio perché contro una diretta concorrente e perché proiettano a questo punto proprio la Fiorentina nella casella delle favorite per un posto in Europa visto anche l’impegno dell’Atalanta domenica prossima contro il Milan e considerata la classifica avulsa che tra nerazzurri e viola premierebbe questi ultimi in caso di arrivo a pari punti.

Per questo, come scrive il Corriere Fiorentino, la vittoria del Franchi ha il sapore della zampata decisiva al termine di una stagione in cui i giocatori di Italiano sono sempre stati sul filo della zona che vale un posto in Europa.