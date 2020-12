Zampini: “L’anno scorso per le lamentele di Commisso contro la Juventus ho visto ‘titoloni’ sui giornali. Come mai non è successo dopo l’arbitraggio di La Penna che ha danneggiato la Juventus?”

Il giornalista e condduttore Mediaset Massimo Zampini si è espresso così dopo l’arbitraggio di La Penna che ha fatto discutere la critica bianconera: “Il concetto è mediatico. Lo scorso anno in Juventus-Fiorentina è stato dato un calcio di rigore sul 2-0 a cinque minuti dalla fine anche abbastanza inutile, e abbiamo visto titoloni sui giornali e sulle parole di Commisso come fosse uno scandalo. Quest’anno la Juve ha perso 3-0, ma con un’espulsione mancata e due calci di rigore negati; non c’è stato un giornale sportivo che abbia messo la cosa in prima pagina”.

