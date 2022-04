Zanetti: “Al Franchi l’atmosfera più bella che abbia mai visto da quando alleno. Maleh non ha fatto un salto, ne ha fatti tre. Sono orgoglioso”

Dopo Fiorentina-Venezia, l’allenatore dei lagunari Paolo Zanetti ha parlato del match in conferenza stampa all’Artemio Franchi. Queste le sue parole: “Non abbiamo giocato una buona partita complessivamente. Nel primo tempo abbiamo più pensato a difendersi che altro. Questo è il nostra problema principale. Nella seconda frazione abbiamo avuto un coraggio diverso, nonostante siamo stati abbastanza sterili. Dovevamo sfruttare quelle 2/3 occasioni che la Fiorentina ci ha concesso in campo aperto”

E ancora: “La squadra viola ha avuto il pallino del gioco, in campo si è visto una differenza tecnica enorme. Ci aspettavamo una partita difficile. La squadra viola è un club che lotta per l’Europa. Il Franchi oggi è stato stupendo, probabilmente il più bello che abbia mai visto in questo mio sogno che sto vivendo allenando in Serie A. C’era un clima fantastico. La Fiorentina ha un ritmo di gioco alto e serve qualità per affrontarlo. Avevamo una squadra di titolari fuori, ma non ho bisogno di alibi. Nel secondo tempo abbiamo alzato la qualità, spero che Aramu possa allenarsi con continuità d’ora in avanti”

E su Maleh: “Lui è un ragazzo straordinario, sono orgoglioso che sia qui giocando a questi livelli. Mi ha impressionato, perché arriva da una squadra di Serie B che non era costruita per arrivare in A. Sono orgoglioso di aver fatto parte del suo processo di crescita. Non ha fatto un salto, ma tre. Credo abbia un grandissimo futuro. Gli auguro il meglio per la sua carriera”