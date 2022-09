Zanetti: “Bajrami titolare? Adesso abbiamo preso Pjaca. Parisi è un 2000 destinato a fare grandi cose”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha presentato la sfida alla Salernitana in conferenza stampa, nella quale ha parlato anche di due giocatori che la Fiorentina aveva seguito da vicino negli ultimi giorni di mercato. Sentite cosa ha detto a proposito di Bajrami e Parisi:

“Non credo nel turnover a meno che qualcuno non mi dia la sensazione di essere stanco. I ragazzi sono così allenati da poter fare talvolta tre gare in una settimana. Qualche cambio ci può essere ma non stravolgerò la squadra. Bajrami titolare? Non è detto, si gioca il posto con Pjaca“.

E su Parisi: “La sua dote più importante è che quando il gioco si fa duro entra in sfida, è una caratteristica da campione. E’ intraprendente, spesso rischia, migliora dal punto di vista tattico difensivo. Sta facendo un percorso, ha margini di crescita anche negli ultimi metri, può migliorare la concretezza. E’ un altro 2000 destinato a grandi cose“.