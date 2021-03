Zanetti: “Firenze piazza particolare, i fischi che ho preso al Franchi li ho presi da poche altre parti. Prandelli…”

Durante la sua intervista a Tuttomercatoweb.com, l’ex centrocampista della Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato anche dell’attuale situazione in casa viola e della sua esperienza a Firenze. Queste le sue parole: “Non si spiega come la Fiorentina abbia una rosa buonissima ma sia in crisi nera. Mi aspettavo di più da uno come Prandelli. Quando è arrivato contava più il risultato che il gioco, ma una vera quadratura non l’ha mai trovata alla squadra. Giocatori come Amrabat si esaltano con il pubblico”.

E sul suo passato a Firenze: “La piazza è particolare. L’anno della Champions sembravamo tutti fenomeni, qualche mese dopo tutti da buttare. A Torino ti lasciano vivere, lì no. I fischi che ho preso al Franchi li ho presi da poche altre parti”.