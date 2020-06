Zanetti: “Mi aspettavo una Fiorentina migliore ma Commisso ha entusiasmo. Castrovilli è attaccato a Firenze”

Ex gigliato in due fasi della sua carriera, Cristiano Zanetti a Tmw ha parlato della prima stagione di Commisso a Firenze e di un centrocampista in particolare: “Commisso ha grande entusiasmo, mi aspettavo di più ad inizio stagione a livello di risultati ma magari potrà fare un bel finale di stagione. Castrovilli? Mi piace, nelle interviste è molto umile e mi pare anche attaccato alla maglia. E’ uno che merita, chiaramente deve fare esperienza internazionale ma tatticamente è bravo e sa posizionarsi bene anche nel ricevere palla”.

