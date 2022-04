Zanetti: “Noi timidi ma c’era un divario tecnico importante. La Fiorentina mette sotto chiunque ed è giustamente in corsa per l’Europa”

Commento sintetico e onesto per il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti a Dazn:

“C’è rammarico perché ovviamente abbiamo dato tutto ma non è bastato, come spesso ci accade. Il primo tempo siamo stati troppo timidi anche se era da ipotizzare una partita di sofferenza contro una squadra in grande salute e che è meritatamente in corsa per l’Europa. Nella ripresa abbiamo giocato con più personalità, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze e con un pizzico di cattiveria in più avremmo anche potuto pareggiarla.

E’ evidente che per battere la Fiorentina bisogna fare qualcosa di più, facciamo fatica a creare occasioni da gol, oggi in campo c’era una differenza tecnica importante e questo va riconosciuto per cui non voglio sparare troppo contro i miei. Abbiamo fatto una partita di sacrificio, come era normale che fosse. La Fiorentina gioca bene e mette sotto chiunque, ha trovato di fronte un Venezia mai domo che ha dimostrato di essere vivo”.