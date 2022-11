Zaniolo salva la Roma dall’incubo Conference League: i giallorossi accedono ai playoff

Si è appena conclusa la partita tra Roma e Ludogorets, valida per la sesta e ultima giornata del girone dei giallorossi di Europa League. Gli uomini di Mourinho si sono imposti per 3-1, non senza rischiare, più volte, di retrocedere in Conference League.

La gara è stata ricca di colpi di scena, con i bulgari che sono passati in vantaggio all’Olimpico con Rick Lima al 41′. Pareggio arrivato soltanto nella ripresa con un rigore di Lorenzo Pellegrini, che si è ripetuto, ancora su rigore, per il 2-1 parziale. Nonato avrebbe poi siglato il gol del pari, ma il Var ha annullato per un fallo commesso nell’azione. Ci pensa allora colui che aveva procurato i due rigori, Nicolò Zaniolo, a chiudere i discorsi, con un tocco di fino sotto le gambe del portiere bulgaro. Ludogorets che ha finito in dieci uomini a causa dell’espulsione di Verdon.

Con questo risultato, la Roma termina a 10 punti qualificandosi come seconda nel proprio girone: affronterà una retrocessa dalla Champions League ai sedicesimi di finale, o playoff.