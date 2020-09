Zaniolo shock: Nuova rottura del crociato. Operazione e lungo recupero

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. L’ex giocatore della Fiorentina, ora alla Roma, si è infortunato gravemente durante la partita giocata dall’Italia contro l’Olanda in Nations League. Il risultato degli accertamenti svolti stamani sono stati impietosi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’anno scorso era saltato quello destro.

Domani sarà sottoposto ad operazione chirurgica a Villa Stuart, dopodiché dovrà cominciare una lunga riabilitazione che dovrebbe riportarlo sui terreni di gioco tra circa sei mesi.