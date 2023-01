Zanoli: “La partita contro il Napoli non è andata come volevamo, ma adesso siamo concentrati sulla Fiorentina”

Il nuovo acquisto della Sampdoria Alessandro Zanoli ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato, parlando anche della prossima sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Stankovic mi ha convinto ad accettare questa bellissima avventura, sono pronto. La partita contro il Napoli è stata una grande emozione, anche se non è andata come speravamo”

“Adesso dobbiamo subito pensare alle prossime due partite contro la Fiorentina in Coppa Italia e contro l’Empoli in campionato. L’obiettivo è sicuramente salvarci”