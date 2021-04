Zapata e il fuorigioco che non c’è. Il primo gol della Fiorentina nasce da un errore arbitrale. Quarta e un rigore che ci sta

Fiorentina-Atalanta gara valida per la 30esima giornata di Serie A è stata diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata, assistenti Di Vuolo e Scarpa con Nasca di Bari in Sala VAR.

Parte subito forte l’Atalanta con Sacchi che fa giocare molto. Al 23′ cartellino giallo mostrato a Romero per un’entrata su Vlahovic, la panchina viola chiede l’espulsione, l’entrata dell’argentino è rude ma non da rosso. Al 32′ ammonizione per Pezzella che entra in ritardo su Pasalic. Al 40′ secondo gol di Zapata, bravo il primo assistente a non segnalare fuorigioco, il VAR gli dà ragione il colombiano è tenuto in gioco dal piede di Milenkovic.

Passiamo alla ripresa con un’altra ammonizione per i viola ad Amrabat al 53′ che atterra Pasalic. Al 57′ la Fiorentina accorcia le distanze con Vlahovic, proteste dell’Atalanta perché l’azione nasce da una rimessa laterale viola che in realtà era stata invertita dal primo assistente. Il VAR però non può intervenire ed il gol viene convalidato. Al 69′ calcio di rigore per gli orobici: la palla dopo un rimpallo finisce sul braccio di Martinez Quarta, Sacchi indica il dischetto, il penalty ci sta. Al 72′ ultima ammonizione dell’incontro a Milenkovic falloso ancora su Pasalic.

Gara che si conclude dopo tre minuti di recupero con una punizione a favore della Fiorentina che in realtà non c’era, Sacchi si fa ingannare dall’esperienza di Borja Valero, qualità che manca ancora a questo arbitro per il fatto di essere al primo anno nella massima serie.