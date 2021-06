Zappacosta e una duttilità che offrirebbe tante soluzioni nuove alla Fiorentina: e il restyling delle fasce è dietro l’angolo

Una vita a correre sulla fascia per Davide Zappacosta, nato nell’Atalanta e consacratosi soprattutto a Torino e Chelsea. Il classe ’92 è sempre grande interprete nell’accompagnare l’azione e grazie alla sua portata polmonare ha giocato spesso da esterno a tutta fascia. La sua origine però è quella del terzino in una difesa a 4, un ruolo a cui si potrebbe comunque adattare, rappresentando una soluzione molto interessante. Certo in quel ruolo, la Fiorentina ha avuto un suo quasi omologo come Lirola il cui destino sembra però altrove: nel restyling delle fasce lo spagnolo potrebbe essere il sacrificato e ad aggiungersi ai tanti calciatori passati appena da Firenze prima di essere ceduti altrove, senza aver fatto vedere le proprie reali potenzialità.