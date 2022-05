Zarate non ha intenzione di smettere: “Ne ho passate tante, tra cui la Fiorentina, ma ho la stessa voglia di quando ero un ragazzino”

L’ex attaccante della Fiorentina, Mauro Zarate, è pronto per una nuova avventura. A 35 anni ha la stessa energia di quando era un ragazzo: Zarate ha annunciato così la sua prossima avventura tra le fila dell’Atletico Platense, squadra della prima divisione argentina. Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham sono solo alcune delle maglie vestite in carriera dall’argentino.

Con un messaggio su Instagram, il giocatore ha comunicato a tutti i suoi tifosi la prossima sfida:

“Grazie mille a tutti per i messaggi gente… da 35 anni continua!!! Con la stessa energia di quando a 16 anni ho mosso i primi passi in prima divisione per poi passare attraverso Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham, Boca Juniors e ora Platense, una bella sfida che mi attanaglia con tanta voglia di gioca e aiuta la squadra a guardare in prima divisione dove è passata gran parte della sua storia. Si parte da tutto”.