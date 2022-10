Zauri: “La Fiorentina è una squadra involuta e infatti tra le più criticate. Ma sono preoccupato per la Lazio”

Doppio ex e famoso soprattutto per un clamoroso fallo di mano non sanzionato, quando vestiva la maglia della Lazio, Luciano Zauri a Laziopress.it ha parlato proprio in vista della sfida di lunedì sera:

“La Fiorentina è la squadra che al momento sta raccogliendo più critiche: l’ambiente di Firenze è abbastanza particolare. La squadra sta vivendo una fase di involuzione, anche se ho visto delle prestazioni interessanti fino ad ora, come quella contro l’Atalanta. Mancano i gol degli attaccanti, che nel calcio fanno la differenza, ma la squadra di Italiano è composta da un gruppo molto interessante da non sottovalutare. Sono molto preoccupato per la Lazio, giocare a Firenze non è mai facile e la squadra viola non va sottovalutata. Un pronostico? Direi 51% Lazio e 49% Fiorentina, anche se i Viola in campo sono molto temibili”.