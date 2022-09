Zazzaroni: “Cinque cambi soluzione per evitare il turnover massiccio. Ma apprezzo che Italiano vada avanti con le sue idee”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Al mercato della Fiorentina do un giudizio positivo. Credo che la squadra sia superiore rispetto all’anno scorso, ha più opzioni e qualità. La rosa è più lunga e magari per Italiano sarà più difficile gestirla, ma c’è una Conference League da giocare. In generale, vedo una squadra in crescita”.

E poi ha aggiunto: “Jovic non può reggere gare ravvicinate, ma il discorso è più ampio. Non si possono cambiare nove giocatori da una partita all’altra, non mi è mai piaciuto il turnover massiccio. Oltretutto adesso ci sono cinque cambi a disposizione, può essere un modo alternativo per dare ossigeno a tutti. Ritengo comunque un elemento positivo il fatto che Italiano sia convinto delle sue idee e vada avanti per la sua strada”.